Eyüpsultan'da Geleneksel El Emeği Ürünleri Festivali başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gaziantep İslahiyeli kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı Geleneksel El Emeği Ürünleri Festivali bugün başladı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, el emeğini sanata dönüştüren kadınlar ile tüketicileri bir araya getiren, Geleneksel El Emeği Ürünleri Festivali’nde bu kez Gaziantep İslahiyeli depremzede kadınların el emeği ürünlerine yer verildi. Giyimden yiyeceğe, takıdan süs eşyalarına kadar birçok el emeği ürünün yer aldığı festival, 9 - 10 - 11 Haziran tarihleri arasında Feshane Caddesi üzerinde Zal Mahmut Paşa Camii önünde gerçekleştiriliyor. Depremzede kadınların yaralarını sarmak, onlara destek olmak için düzenlenen festivalin açılışını yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, tek tek stantları gezerek, el emeğini sanata dönüştüren kadınlarla sohbet edip, ürünlerden bazılarını satın aldı.

"Bu gibi etkinlikler bizim için çok önemli"

Festivale katılan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlaması açısından çok önemli buldukları festivali düzenleyen Başkan Deniz Köken’e teşekkür ederek, "Bu gibi etkinlikler bizim için çok önemli. Ev ekonomimize katkı sağlaması açısından çok faydalı oluyor. Bu festival sayesinde el emeği ürünlerimizi daha çok kişiye ulaştırabiliyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Başkanımız Deniz Köken beye çok teşekkür ederiz" dedi.