Eyüpsultan'da İBB'ye ait darp ve istismar iddiaları bulunan kreşte olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı

Eyüpsultan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, gece saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından kreşte çalışma yapıldı.

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı ‘Yuvamız İstanbul’ isimli kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin İstanbul Valiliğince soruşturma açılmıştı. Söz konusu kreşte olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB’ye bağlı Eyüpsultan’da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verilmiş, savcılık ifadesinin ardından spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Öğretmen olan 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti. Sulh ceza hakimliği, bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar vermişti. Diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.