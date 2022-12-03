Eyüpsultan'da içerisinde turistlerin bulunduğu servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 10 yaralı

Eyüpsultan’da yabancı turistleri taşıyan servis minibüsü yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrası 2’si ağır 10 kişinin yaralandığı servis minibüsü dron ile görüntülendi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı istikametine giden 34 FLA 044 plakalı servis minibüsü, yağışlı kava nedeniyle sürücü Bayram S.,’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrası 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Servis minibüsü içerisinde bulunan bazı yolcular kendi imkanları ile araçtan çıkarken, yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan servis minibüsü içerisinde bulunanların yabancı turistler olduğu ve İstanbul Havalimanına yolcu götürdüğü öğrenilirken, kaza sonrası İstanbul Havalimanı yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza sonrası devrilen servis minibüsü ise dron ile görüntülendi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.