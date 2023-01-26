Eyüpsultan'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Eyüpsultan E-5 Karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BYK 796 plakalı hafif ticari araç ile 34 GCA 625 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 34 BYK 796 plakalı araçtaki Salih A. Yahya A. ve 34 GCA 625 plakalı araçtaki Mehmet Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.