Eyüpsultan'da kanser taraması yaptıranların sayısı 5 kat arttı

Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen kanser tarama programında mahalle düzeyine inilerek çalışmalar yapıldı. "21 Günde Tüm Mahallelerimizde Kanser Taraması" programıyla bin 200 vatandaşa kanser taraması yapıldığını söyleyen Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Şeyma Halaç, “Önceki aylarla kıyasladığımızda 5 katı bir artış söz konusu. Hem bilgi hem farkındalık hem de tarama yaptırma açısından oldukça etkin bir çalışma oldu” dedi.

Dünyada ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer alan ve önemli bir halk sağlığı sorunu olan kanser hastalığına karşı farkındalığı artırmak için ekim ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından 2008 yılından beri “Ulusal Kanser Tarama Programı” kapsamında birinci basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak kanser taraması yapılıyor. Rahim ağzı (serviks), meme ve kalın bağırsak (kolon) kanseri taraması yapılan kanser türleri. Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, kanser tarama aracı 21 Günde Tüm Mahallelerde Kanser Taraması Programı ile Eyüpsultan halkına hizmet verdi. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramalarının bilgilendirme, randevu ve uygulamasının yapıldığı saha çalışmasından ilçede yaşayan bin 200 kişi yararlandı.

Kanser Taraması talebi pandemi de azaldı

COVİD-19 pandemisiyle birlikte azalan kanser taramalarını ve vatandaşın konu hakkındaki farkındalığını artırmak amacıyla mahallelere kadar gidip kanser taraması programını hayata geçirdiklerini dile getiren Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyma Halaç, “Kanseri ne kadar erken evrede yakalarsak o kadar erken tedaviye başlamış oluruz, bu sayede erken teşhis ve tedavi ile hastalıktan kurtulabiliriz. Toplumumuzda genel alışkanlık olarak hastalık halinde bir sağlık kuruluşuna başvurmak var, aksi durumda kişi kendini sağlıklı bir birey olarak kabul ediyor. Bu yaklaşım bizim halk sağlığı taramalarımız için ciddi bir bilinçlendirme çalışmasını gerektirdi. Kanser taramalarında hedef kitlemiz herhangi bir sağlık şikayeti olmayan ancak risk grubunda yer alan sağlıklı bireyler. Kanser taramalarına dair bilgi ve farkındalık eksikliği sahada tarama yaptırmama sebepleri arasında yer alıyor. Kişiler taramaları yaptırmaları gerektiği ve bu taramaların ücretsiz yapıldığı konusunda çok yönlü mesaj kanalları ile bilgilendirildi bu süreçte. Vatandaşların çoğu bunun birinci basamak sağlık kurumlarımızda ücretsiz olarak yapıldığını bilmiyordu. Biz de Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık ayını bir fırsata dönüştürerek ilçemizde hem farkındalık ve bilgi düzeyini artırmayı hem de meme, rahim ağzı, bağırsak kanseri tarama oranlarımızı artırmayı hedefledik“ diye konuştu.

“Sahadan olumlu geri dönüşler aldık”

İlçede bulunan birinci basamak sağlık kurumlarındaki, aile sağlığı merkezlerindeki sağlık ekiplerini de bu konuda bilinçlendirerek işe başladıklarını ifade eden Halaç, “İlçemizdeki aile hekimliklerimizle görüşerek vatandaşlara böyle bir talepleri olmasa bile, risk grubunda yer alan kişilere hatırlatma yapmaları, kişileri tarama yaptırmak üzere sağlık kurumlarımıza davet etmeleri konusunda bilgilendirdik. Ekim ayında sağlık çalışanlarımız ile başlattığımız bu sürece ilçemizin öncü isimlerini dâhil ettik. Sayın kaymakamımız ve sayın belediye başkanımız başta olmak üzere tüm kanaat önderlerinin desteğini aldık. Bu anlamda ciddi bir sosyal medya çalışması yürüttük, hazırlanan tüm mesajlar, konunun önemini anlatıcı videolar kurumların sosyal medya hesaplarından ve şahsi hesaplarından paylaşıldı. Bu süreçte sahadan çok olumlu geri bildirimler aldık, bu bizim için teşvik edici bir faktör oldu” şeklinde konuştu.

“Kadınlarla buluşma fırsatlarını değerlendirmeye çalıştık”

Rahim ağzı, meme ve kolon kanserlerinin hedef kitlelerinde kadınlar ağırlıkla yer aldığı için özellikle kadınlarla buluşma fırsatlarını değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Halaç, şunları söyledi: “Kadınlarla ilgili organizasyonlara dâhil olup hem 21 günlük kanser tarama çalışmamıza davet ettik hem de aile sağlığı merkezlerinde bu taramaların sürekli olarak ve ücretsiz yapılmakta olduğunu bildirdik. 21 günde tüm mahallelerimizde yaptığımız kanser taraması çalışmamız Eyüpsultan Belediyesi ile birlikte yaptığımız bir çalışma. Burada 21 gün boyunca ilçemizdeki tüm mahallelerimize giderek doktor, hemşire ve diyetisyenlerden oluşan ekiplerimizle saha çalışması yürüttük. Bu çalışmamızda; diyetisyenlerimiz ile mahallelerimizde stantlarımıza başvuran vatandaşlara vücut, yağ, kas analizi ölçümleri ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Uygun koşulları sağlayarak kanser sağlık tarama aracı oluşturduk, başvuran vatandaşlarımızın taramalarını yaptık, taraması yapılan kanserlerle ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturduk. Meme kanseri tarama yöntemi olan mamografi için de randevu oluşturulmasına yardımcı olduk, belediyemizin araçlarıyla KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)’lere götürüp çekimlerini yaptık ve geri getirdik, devam da ediyoruz.”

“Tarama sonrası takip sürecini de yapıyoruz”

Çalışmanın oldukça etkili olduğunu dile getiren Halaç, “Tarama yaptıktan sonra alınan örnekler İl Sağlık Müdürlüğümüzün laboratuvarlarında değerlendiriliyor ve riskli bulunana kişilere bilgi veriliyor. Riskli bulunan kişilerle birebir görüşüp randevu oluşturuyoruz, böylece tarama sonrasında takip sürecini de sürdürüyoruz. Bu saha çalışmasının içerisinde Eyüpsultan Belediyesinin de olması sahadaki çalışmanın vatandaş tarafından kabul görmesi açısından da etkili oldu. Duyuru noktasında da belediyenin kanallarını çok aktif bir şekilde kullandık. Olumlu anlamda vatandaşı mesajlarımıza maruz bıraktık. Kanser taraması olduğunu duyurduk. Belediyemizin süreçteki katkıları, hizmetin tabana yayılması, topluma ulaşması ve görünürlüğü konusunda etkili oldu” ifadelerini kullandı.

Kanser Taraması yaptıranlar uygulamadan yıldız Kazandı

Programı oluştururken toplum katılımını maksimum düzeyde sağlamak için EYÜPSULTANLI mobil uygulamasını kanser tarama sürecine entegre ettiklerini söyleyen Halaç, “Mahalle bazlı kanser taramalarına katılan ve tarama yaptıran vatandaşlarımıza Eyüpsultan Belediyesi tarafından uygulama üzerinden 200 yıldız verildi. Sahada bizim stantlarımıza yıldız toplamak için gelen vatandaşlar vardı, doğrusu bu bizi sevindirdi. Çünkü bu yıldız toplama mevzuunu kanser tarama sürecine dahil ederek esasında insan psikolojisinde ve davranış geliştirme süreçlerinde etkisi olan oyunlaştırma, ödüllendirme mekanizmalarını ve teknolojinin avantajlarını kullanmış olduk aynı zamanda sağlıkla ilgili bir konuyu keyif aldıkları bir oyun deneyimi ile ilişkilendirdik” dedi.

Yaklaşık bin 200 kişiye kanser karaması

Mahalle bazlı kanser tarama sürecinde yaklaşık bin 200 kişiye tarama yapıldığını ifade eden Halaç, şöyle devam etti: “Önceki aylarla kıyasladığımızda 5 katı bir artış söz konusu. Bizim için önemli olan bu artışın sürdürülebilir olması. Amacımız vatandaşa kanser taramalarının aile sağlığı merkezlerinde daima yürütülen bir hizmet olduğunu aktarmaktı. Bunu büyük ölçüde sağladık, bu konuda çalışmalarımızı aynı şekilde sürdüreceğiz. Burada toplum katılımı çok önemli. Bu vesileyle de ben vatandaşlarımızı rahim ağzı, kalın bağırsak, meme kanseri taramalarını yaptırmak üzere aile sağlığı merkezlerimize davet ediyorum. Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır! Sahadaki bu çalışmamızla ilgili çok olumlu geri bildirimler aldık. Belediye Başkanımız sayın Deniz Köken’in konuyu bizzat gündemine alması, her anlamda çalışmamıza olan desteği çok kıymetliydi, kendisine sahadaki çalışmalarımıza olan desteğinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca sahada özveriyle bu süreci yürüten İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün değerli sağlık ekiplerine, hakeza aile sağlık merkezlerimizdeki sağlık çalışanlarımıza da sürece olan katkılarından ötürü teşekkür ediyorum.