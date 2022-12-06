Eyüpsultan'da Kariyer Günü başlıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in seçim döneminde açıkladığı "5 yılda 5 bin istihdam" sözüyle birçok kişiyi işe yerleştiren, işveren ve iş arayan arasında köprü vazifesi gören Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi, Kariyer Günü düzenliyor.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde 8 Aralık Perşembe günü 10:00’da başlayacak ve 15:00’e kadar devam edecek olan Kariyer Günü’ne Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ve Keo Şirketler Grubu Sahibi Eylül Öztürk Özkan konuk olacak.

İş arayan, kariyerine farklı bir yön vermek isteyen vatandaşlar için rehber niteliğinde olacak olan Kariyer Günü’nde Aşkım Kapışmak, iş hayatında iletişim ve beden dili eğitimi; Eylül Öztürk Özkan ise girişimcilik konularında bilgilendirmede bulunup deneyim ve tecrübelerini paylaşacak.

"5 Bin 500 Kişiyi işe yerleştirdik”

Eyüpsultan’da istihdam adına önemli çalışmalar yaptıklarını, Kariyer Günü ile bunlara bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Başkan Deniz Köken, "Bizim seçim vaatlerimizden birisi de 5 yılda 5 bin istihdam sözüydü. Şu anda söz verdiğimiz rakamı şimdiden aştık ve 5 bin 500 kişiyi işe yerleştirdik. Bölgedeki birçok kurumsal firma Eyüpsultan İstihdam Merkezimiz (ESİM) ile çalışıyor. Üç defa Kariyer ve İstihdam Fuarı düzenledik. Son düzenlediğimiz fuarda bin 600 kişi form doldururken 300 kişi ise işe yerleşti" dedi.

‘Tüm Vatandaşlarımızı Kariyer gününe bekliyorum”

Eyüpsultanlı vatandaşların iş arayışlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Deniz Köken, "Şimdi de 1.Kariyer Günü’nü düzenliyoruz. Ben iş hayatına yeni adım atacak ya da farklı iş arayışında bulunan vatandaşlarımız için son derece faydalı olacağına inandığım Kariyer Günlerimize katılmalarını bekliyorum" dedi.

Katılım kontenjanla sınırlı

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu Kariyer Günü için Belediyenin internet sitesinden kayıt olunabiliyor.