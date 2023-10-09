Eyüpsultan'da kaza yapan kamyon sürücüsü araçta sıkıştı

Eyüpsultan’da kamyon sürücüsü, çalışma yapan İBB’ye ait kamyonete çarptı. Çarpışma sonucu araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Eyüpsultan Eski Edirne Asfaltı yolu Şehitlik mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 55 DB 597 plakalı kamyonun sürücüsü Hüseyin Afşar seyir halindeyken, sol şeritte tramvay yolunun korkuluklarına çalışma yapmak için duran İBB’ye ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle belediyeye ait kamyonet ileri doğru savruldu. Kamyonun sürücüsü Afşar ise araç içerisinde sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle oluşan trafik, kazaya karışan araçların çekilmesi ile normal seyrine döndü.