Eyüpsultan'da kaza yapan otomobil alev alev yandı

Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil kaza sonrası alev alev yanmaya başladı. Diğer sürücüler tarafından yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, otomobilden yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Merve Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Takla atarak duran otomobilden bir süre sonra dumanlar yükselmeye başladı. O esnada otomobil içerisinde bulunanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Alevlerin yükseldiği yangına vatandaşlar ellerindeki yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü..

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü ve diğer 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan şahıslar daha sonra ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile müdahale etti

Kaza sonrası takta atarak duran otomobilden yükselen alevlere o esnada çevredeki diğer sürücüler yangın tüpleriyle müdahale ettiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.