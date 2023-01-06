Eyüpsultan'da ki lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, her yıl olduğu gibi bu yılda üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin eğitimlerine destek olmak amacıyla eğitime destek paylarını vermeye başladı.

Eyüpsultan Belediyesince lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği sağlanıyor. Eğitim destekleri, Eyüpsultan sınırları içerisinde bulunan MEB’e bağlı tüm liselerin son sınıfında ve Eyüpsultan’da ikamet edip farklı ilçelerdeki liselerin son sınıflarında okuyan öğrencilere 750 TL olarak verilecek. Eğitim desteklerini Başkan Köken’den alan öğrenciler ise verilen destek için teşekkür ederek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

“Kendinizi çok fazla hırpalatmayın”

Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek eğitim desteklerini veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Hayat dört seçenekten ibaret değil, o yüzden kendinizi çok fazla hırpalatmayın. Sizler lazımsınız bizlere. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının önümüzdeki dönemlerinin yöneticileri sizler olacaksınız. 10’lu, 30’lı yıllara sizler şekil vereceksiniz. O yüzden bu yıllarda kendinize gelecekle ilgili ciddi yatırımlar yapın. Buradan mezun olduğunuzda elinizin gördüğü bir iş olması çok daha önemli. Hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem bizler sizlerin geleceği ile ilgili bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Sizlere küçükte olsa eğitim desteği vermek istedik. Umudumuzu, güvenimizi ve inancımızı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz” dedi.

“Eğitim desteği için çok teşekkür ediyorum”

Lise son sınıf öğrencisi Irmak Çetin, “Başkanımıza bu eğitim desteği için çok teşekkür ediyorum. Bu parayı eğitimim ve okul masrafları için kullanacağım. Üniversite sınavına hazırlandığımız için test kitapları alacağım” dedi.

“Öğrenciler için iyi bir katkı oldu”

Verilen desteğin iyi bir katkısı olduğunu söyleyen Sami Yusuf Öztürk,” Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu destek öğrenciler için iyi bir katkı oldu. İhtiyaçlarımı karşılayacağım” diye konuştu.

“Böyle bir desteğe ihtiyacımız vardı”

Desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Mehmet Emin Ağaoğlu, “Bu destek biz öğrenciler için çok iyi oldu. Böyle bir desteğe ihtiyacımız vardı. Üniversiteye hazırlık için test kitapları almayı düşünüyorum. Başkanımız Deniz Köken’e destekleri için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Okuma kitapları alacağım”

Verilen destek parasıyla okuma kitabı alacağını dile getiren Zeynep Aslan, ” Öncelikle başkanımıza destekleri ve bizim eğitimimizi düşündükleri için çok teşekkür ediyoruz. Desteği okuma kitapları almak için kullanmayı düşünüyorum” dedi.

“Yatırım yaparak değerlendireceğim”

verilen destekle yatırım yapacağını söyleyen Eren Aynu, “Başkanımıza biz lise son öğrencilerine verdiği destek için teşekkür ediyorum. Ben verilen desteği yatırım yaparak değerlendirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlere destek oluyor”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in gençlere destek olduğunu söyleyen öğrenci Yusuf Akgün, “Başkanımız sağ olsun her sene bize bu desteği veriyor. Gençlere destek oluyor. Desteği ihtiyaçlarımı karşılamak için kullanacağım. Kıyafet almayı düşünüyorum” dile getirdi.

“Çok mutlu oldum”

Muhammet Ertaş ise “Verilen bu eğitim desteğiyle kendime okuma ve test kitapları almayı düşünüyorum. Bir anda geldiği için çok mutlu oldum. Başkanımız gençlerle ilgili çok güzel etkinlikler de yapıyor. Bu destek için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.