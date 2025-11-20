Eyüpsultan'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yan yattı. 1 yaralı

Eyüpsultan’da akşam saatlerinde seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine ters istikamete girerek yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Cendere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Emre T. (35) idaresindeki 34 GEF 048 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu seyir halinde olduğu esnada sürücünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ters şeride girdi ardından yan yatarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyon içerisinden çıkarılan sürücü Emre T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun yan yatmasıyla içerisinde yer alan mıcır yola döküldü. Kamyonu bulunduğu yerden kurtarmak üzere olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında yolun her iki yönü araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu kamyon bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra yapılan kumlama çalışması sonrası yol tekrar araç trafiğine açıldı.