Eyüpsultan'da lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerle okullarında bir araya gelerek eğitim desteklerini verecek. Destek için son başvuru tarihinin 8 Şubat olduğu belirtildi.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan MEB’e bağlı tüm liselerin son sınıfında ve Eyüpsultan’da ikamet edip farklı ilçelerdeki liselerin son sınıflarında eğitim alan öğrencilere eğitim desteği verecek. Başvuruda bulunan her öğrenci bin lira destek alacak. Başkan Deniz Köken, öğrencilerle okullarında bir araya gelerek desteklerini bizzat kendisi dağıtacak.

Destek için son başvuru tarihi 8 Şubat

Eğitim desteklerini almak isteyen öğrenciler 8 Şubat Perşembe 2024 tarihine kadar Beyaz Masa, Alibeyköy SED birimi veya Sosyal Destek Hizmetleri birimine giderek başvuruda bulunabilecekler. Öğrencilerin başvuru için ikametgah, öğrenci belgesi ve kimlik fotokopilerini yanlarında getirmeleri gerekiyor. Öte yandan, Eyüpsultan sınırları içerisinde bulunan MEB’e bağlı tüm liselerin son sınıfında ve Eyüpsultan’da ikamet edip farklı ilçelerdeki liselerin son sınıflarında okuyan öğrencilere ikinci dönemin sonunda da bin lira verilecek.