Eyüpsultan'da mahallelerde fiziki tarama çalışmaları başladı

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede yaşayan vatandaşlara daha hijyenik daha konforlu yaşam alanı sunmak amacıyla her yıl haziran ayının başında tüm ekipleriyle sahaya indiği mahallerde fiziki tarama çalışmaları başladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalar bu yıl ilk olarak İslambey Mahallesi’nde yapıldı.

Çalışma yapılan mahallelerde yollar asfaltlanıyor, yıkanıyor, süpürülüyor, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor. Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalar neticesinde parklarda ve yeşil alanlarda bulunan otlar biçilip, çalılar budanırken, larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama da yapılıyor.

“Eksikleri yerinde görüp anında müdahale ediyoruz”

Çalışmalar sırasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’de sahada ekiplerin yanında olup incelemelerde bulunuyor. İlk gün yapılan çalışmalarda kaynak yapıp, kaldırımları boyayarak saha ekiplerine eşlik eden Başkan Deniz Köken, “Biliyorsunuz 2019’dan bu yana her yaz haziran ayında fizik tarama çalışmaları yapıyoruz. Bu sene seçim ve hava şartlarından dolayı bir gecikme oldu. 85 arkadaşımızla birlikte bütün mahallelerin fiziki taramasını yapıyoruz. Büyük mahallerde tabi ekiplerin sayısı daha da artıyor. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Veterinerlik, Temizlik İşleri bütün hepsi bir arada çalışıyor, eksikleri yerinde görüp anında müdahale ediyoruz” ifadelerini kullanılıyor.