Eyüpsultan'da makas atan sürücü, motosikletliye çarptı: Kaza anı kamerada

İSTANBUL(İHA) – Eyüpsultan’da 21 yaşındaki motosikletliye makas atarken çarpıp ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü yakalandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, emniyetteki işlemler tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 7 Eylül Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi D-020 Alibeyköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü makas atarak trafikte ilerliyordu. Sürücü, sağ şeritten sol şeride geçmek istediği sırada aynı istikametin orta şeridinde ilerleyen Emirhan Kavraz (21) kontrolündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç motosikletli bariyerlere çarparak yere düştü. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kazaya karışan aracın kiralık olduğu belirlenirken, otomobil kazanın gerçekleştiği adresin yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Kazayı yapan aracın yasadışı şekilde kiraladığı tespit edilirken, otomobili usulsüz olarak kiralayan F.D. ve İ.H.D. 10 Eylül’de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli yakalandı

Çalışmaların devamda, trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek motosiklet sürücüsüne çarpan şüpheli M.P. Kağıthane’de gözaltına alındı. Yakalanan F.D. ve İ.H.D., emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kazayı yapan M.P. ise “taksirle öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletliye arkadan makas atarak gelen bir sürücünün çarptığı görülüyor. M.P.’nin motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtığı ardından bir benzin istasyonundan akaryakıt aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.