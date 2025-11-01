Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Eyüpsultan’da bir markette alışveriş yapan ailenin çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheli, bir başka markete girdiği esnada fark edildi. şüpheli, çocuğun babası tarafından polise teslim edildi.

Olay, saat 13.30’da Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir markette alışveriş yapan bir ailenin çocuğu, aynı markete giren bir şüpheli tarafından kaçırılmak amacıyla dışarı çıkarıldı. Çocuğun yanlarında olmadığını fark eden baba, hemen dışarı çıkarak çocuğun şüpheliyle beraber yandaki markete girdiğini fark etti. Çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyle tartışan babayı gören vatandaşlar, olay yerine geldi. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce, çocuğu kaçırmak istediği iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Öte yandan küçük çocuğun babası ise şahsı darp etmek isterken araya polisler girdi.

"Başka bir adam tarafından kaçırılmaya çalışılıyor"

Yaşanan olayı gören vatandaş Vildan Akkul, "1 saat önce bir markette anne, baba 5 yaşlarında erkek bir çocuk bir markette dolaşırken annesi ve babası fark etmiyor. Başka bir adam tarafından kaçırılmaya çalışılıyor. O sırada annesi ve babası görmeyince babası durumu fark ediyor. Kapıya kadar gelip bakıyor. Ben de geldim, olay yerinde ambulans ve polis ekipleri vardı. Çocuğun sağlık durumu iyi ama çok korkmuşlardı, travma yaşamışlardı" dedi.

"Babası da kaçıranı darp etmiş"

Olayı gören bir başka görgü tanığı Muhammet Emin Cavla ise "Okuldan geliyordum, markette kalabalık gördüm. Kalabalığında bir adamın küçük yaştaki çocuğu kaçırmak istediği esnada yakalandığı için toplandığını duydum. Babası da kaçıranı darp etmiş. Benim geldiğimde darp ediyorlardı. Sonra polis ve ambulans geldi" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.