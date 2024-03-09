Eyüpsultan'da motosikletli sürücünün tek tekerli tehlikeli yolculuğu kamerada

Eyüpsultan’da motosikletli bir sürücünün tek teker ile metrelerce ilerlerdi. Motorcunun kendi canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, önceki gün Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaskı olmayan bir motosiklet sürücüsü, cadde üzerinden gittiği esnada motosikleti ile ön kaldırarak metrelerce ilerledi. Tek teke üzerinde metrelerce ilerleyerek kendi canını hiçe saydığı sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.