Eyüpsultan'da öğrencilere kompost eğitimi: 'Aslında hiçbir şey çöp değil'

Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi’nde (ESA), minik öğrenciler uygulamalı olarak kompost kurulumu yaptı. Geri dönüşümün önemine dikkat çeken ve öğrencilere bunu uygulamalı olarak anlatan çiftçi Eylem Suer, “Öğrencilerimize kompost kutusunda bir araya gelen çöplerin bir zaman sonra toprağa geleceğini ve doğayı kirletmeden de iyi bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, özellikle ilçenin kırsal alanlarında kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulan, Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Tarım 4.0 alanında çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen girişimcilere, çiftçilere ve gençlere eğitimler veren Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilçedeki okullarda da uygulamalı olarak kompost kurulumu hakkında bilgilendirme yapıyor. Merkez bu kez Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi (ESA) bahçesinde, minik öğrencilerle kompost kurulumu yaptı.

"Doğayı kirletmeden de iyi şeyler yapılabilir"

Kompost kurulumunu uygulamalı olarak anlatan çiftçi Eylem Suer, bitkisel ve hayvansal atıkların geri dönüştürülerek organik gübre oluşturulmasını ve tekrar toprakla buluşmasının öyküsünü minik öğrencilere anlayabilecekleri bir dilde anlattı. 2020 yılından beri onarıcı tarımla uğraştığını söyleyen Suer, kompostun toprağın ihtiyacı olan gübreyi doğal yollarla vermek için çok büyük bir araç olduğunu ifade ederek, “Bugün burada ESA öğrencilerimize geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, aslında hiçbir şeyin çöp olmadığını, doğaya tekrar kazandırılabileceğini uygulamalı olarak gösterdik. Kompost kutusunda bir araya gelen çöplerin bir zaman sonra toprağa geleceğini ve doğayı kirletmeden de iyi bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik” diye konuştu. Öğrenciler daha sonra evlerinden getirdikleri organik atıkları kompost kutusuna atarak, Suer’e merak ettikleri sordu.