Eyüpsultan'da polislere ateş açan 10 kişi yakalandı

Eyüpsultan’da polislere ateş açarak kaçan 10 kişi yakalanırken, 6 adet ruhsatsız silah, 2 adet Uzi makineli tüfek şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 19 Ağustos 2023 tarihinde Kenan Kılıç’ın öldürülmesi olayıyla ilgili arandığı ortaya çıktı. Silahlı grubun Sultangazi ilçesinde 15 yaşındaki Büşra Polat’ın ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma olayını gerçekleştiren kişiler olabileceği değerlendiriliyor.

Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir otomobili kontrol içinde durdurdu. Şoför Mert A.’nın üzerinde arama yapan polis ekipleri ruhsatsız bir silah ele geçirdi. Yapılan ilk sorgusunda arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyen Mert A.’yı yanına alan ekipler Erkılıç sokak üzerinde bulunan yeşillik alandaki buluşma noktasına gitti. Ancak karşılarında polisi gören 7-8 kişilik grup polise ateş açtı. Çıkan çatışmanın ardından Yusuf Ç., Kadir A., Mehmet G. ve Kaan A. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler karanlıkta faydalanarak olay yerinden kaçtı.

Çelik yelekle yakalandı

İstanbul polisini alarma geçiren olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan şahısları yakalamak için yapılan operasyonda Gaziosmanpaşa, Karadolap Mahallesi’nde bir taksinin içinde şüphelilerden Muhammet E. üzerine giydiği çelik yelekle birlikte gözaltına alındı.

Cephanelik ele geçirildi

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada bir başka otomobili takip alan dedektifler olayla ilgili Emre D. ve Hasan B., Umut A. ve Berkan Ö.’yu gözaltına aldı. Gözaltına alındığında silahla yaralı olduğu tespit edilen Berkan Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerle birlikte toplam 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet Uzi şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.

15 yaşındaki Büşra ölmüştü

Olayla ilgili 9 kişi Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerden hastanede tedavi altına alınan Berkan Ö.’nün 19 Ağustos 2023 tarihinde Sultangazi’de iki grubun arasında yaşanan silahlı çatışmada vurularak hayatını kaybeden Kenan Kılıç cinayetiyle ilgili arandığı ortaya çıktı. Sorgularına devam edilen şüphelilerin, 3 gün önce yine Sultangazi ilçesinde yaşanan 15 yaşındaki Büşra Polat’ın vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı çatışmaya karışan kişiler olduğu değerlendiriliyor.