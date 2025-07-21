Eyüpsultan'da polisten örnek davranış: Dik yokuştan inemeyen kağıt toplayıcısının yardımına koştu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde önceki gün kağıt toplayıcısı bir gencin arabasını yokuş aşağı indirmeye çalıştığı sırada yardımına yunus polisi koştu. Polisin örnek davranışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da polisten örnek davranış: Dik yokuştan inemeyen kağıt toplayıcısının yardımına koştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde önceki gün kağıt toplayıcısı bir gencin arabasını yokuş aşağı indirmeye çalıştığı sırada yardımına yunus polisi koştu. Polisin örnek davranışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Eyüpsultan’da meydana geldi. Alibeyköy’de bir kağıt toplayıcısı genç, içi dolu kağıt toplama arabasıyla, dik bir yokuştan inmeye çalışıyordu. O esnada görevli bir yunus polis durumu fark edip, gencin yardımına koştu. Motorundan inip, gencin arabasını indirmeye yardım eden polis memurunun örnek davranışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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