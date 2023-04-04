Eyüpsultan'da Ramazan etkinleri sürdürüyor

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari’nin diyarı Eyüpsultan’da vatandaşlara Ramazan Ayı’nın coşkusunu yaşatmak ve bu mübarek ayın maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Teravih namazı sonrası ise Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin avlusunda kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu Yazar, Hukukçu, Sinema ve Dizi oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.

“Allah’ın hazinesi geniş, birçok kapıyı açıyor”

“İnsanın İhyası” konulu söyleşide “Allah neyi takdir ederse o oluyor, insanların ben yaptım ben ettim demesi çok doğru değil” diyen Yenişehirlioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ben gayret ettim, ben çabaladım; evet insanoğlu çabalamak mecburiyetinde, bunun başka bir yolu yok. İnsanoğlu sadece sebeplere sarılıyor ama Allah neyi takdir ederse o oluyor. Bana bir Allah dostu dünyayı ardına at demişti. Sen halis ve samimi olursan o zaman dünya seni kovalamaya başlar. Benim aktörlük hayatımda öyle oldu, ben kimsenin kapısını çalıp da ben aktör olmak istiyorum demedim. Allah böyle takdir etmiş. Allah bir şekilde hazırlıyor insanı, kader dediğimiz şey bu, sen kendini o oyun perdesinin içinde oynarken buluyorsun. Ama işin bütün sırrı, ne yaparsak yapalım, ne icraa ediyorsak edelim Allah rızasına uygun yapıp yapmadığımıza dikkat ediyor olmamız, bütün ölçü bu. Eğer bu ölçüyü korursak o zaman Allah’ın hazinesi geniş, birçok kapıyı açı veriyor.”

“Allah’ın sizlerin karşısına ne gibi fırsatlar çıkartacağını bilemezsiniz”

Söyleşide gençlere de tavsiyelerde bulunan “İsyan etmeyin, sabırlı olun, kendiniz yatırım yapın” diyen Bahadır Yenişehirlioğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Gençlere hep söylüyorum isyan etmeyin sabırlı olun, sebatkar olun kendinize yatırım yapın. Allah’ın sizin karşınıza ne gibi fırsatlar çıkaracağını bilemezsiniz, bilmiyoruz ama bu karşınıza fırsatlar çıkmayacağı manasına gelmez; kendinize yatırım yapın diyorum. Kendinize yatırım yapmaya inanın. Allah yarın öbür gün karşınıza öyle bir fırsat çıkarır ki artık durup değerlendirme durumunda değilsinizdir, hazır olmanız icap eder. Ben hayatım boyunca çok okudum; hala çok okurum. Her sene koyacak yer bulamadığımız için kitaplık boşaltırım. İmkan dahilinde bütün dünyayı dolaşmaya çalıştım; çok yer gezdim. Buna biz entelektüel bir altyapı oluşturma diyoruz yani hayatı tanıma. İnsanoğlu hangi mesleği icra ederse etsin, ne yapıyorsa yapsın onu diğer insanlardan bir adım öne taşıyacak ve daha görünür kılacak şey entelektüel bir altyapısının olmasıdır.”

Programın sonunda kitaplarını imzalayan Bahadır Yenişehirlioğlu’na Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’de katılımlarından dolayı teşekkür ederek Gravürlerde Eyüpsultan kitabını hediye etti.