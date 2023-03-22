Eyüpsultan'da Ramazan etkinlikleri Kitap Fuarı açılışıyla başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca kitapseverlerin yazarlarla bir araya geleceği Kitap Fuarı’nın açıldı.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde gerçekleştirilen açılış programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Levent Türkmen, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zeki Gülter, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İstanbul deyince, Ramazan deyince akla Eyüpsultan geliyor”

Başkan Deniz Köken açılış programında yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Biliyorsunuz, İstanbul deyince, Ramazan deyince akla Eyüpsultan geliyor. Haliyle biz de bu sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Burada her akşam iftar öncesi Kanal 7 üzerinden canlı yayınımız devam edecek, kitap fuarımız devam edecek, Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesinde iftarımız devam edecek, Osmanlı Park’ta yöresel akşamlarımız ve iftarlarımız devam edecek ve Gaziantep İslahiye’de 29 köyde 29 akşam iftar programımız devam edecek, Elbistan’da 3 akşam iftarımız olacak, Malatya’da iftarımız ve Balkan coğrafyasında Gostivar’da iftarımız olacak. Ramazan programlarımız hem deprem bölgesinde, hem Balkanlarda hem de Eyüpsultan’da devam edecek. Biz oraya da yeteriz buraya da yeteriz. Biz güçlü bir ilçeyiz, güçlü bir topluluğuz. Biz bunları insanları hayır yapmaya teşvik etmek için yapıyoruz. Ramazanı tok ve dolu yaşayalım diye bu programları yapıyoruz.”

Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara konuşmasında, “Ramazan-ı Şerif gerçekten yaşanan bu dertlere ilaç olur, belki bu felaketler Ramazan’ın hürmetine azalır. Ben Eyüpsultan’da yapılan Ramazan faaliyetleri dolayısıyla başta Belediye Başkanımız sayın Deniz Köken olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ramazanımız hayırlı olsun” dedi. Konuşmaların ardından sahnede kurdele kesimiyle açılış yapıldı. Başkan Deniz Köken açılış sonrasında, programa katılanlarla birlikte kitap fuarını gezdi.