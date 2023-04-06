Eyüpsultan'da Ramazan Sohbetlerine devam ediliyor

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari’nin diyarı Eyüpsultan’da vatandaşlara Ramazan Ayı’nın coşkusunu yaşatmak ve bu mübarek ayın maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Teravih namazı sonrası ise Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin avlusunda kültür, sanat, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin tarihi ve manevi atmosferinde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu siyaset bilimci, şair ve yazar Savaş Ş. Barkçin oldu.

“Akıl diye Batı’nın nefsini örnek almaya başladık"

“Kalbin Aklı” konulu söyleşide “Akıl devreden çıkınca kalpte bir işe yaramıyor. Akıl dediğin şey oynak birşeydir” diyen Barkçin, sözlerine şöyle devam etti:

“Kalp ile aklın birbirinden koparılması, akıl bunu gerektiriyor. Dünyada kimin gücü varsa biz de aynı şekilde yapalım, faiz mi alıyorlar biz de alacağız, şık kıyafet mi giyiyorlar biz de onu giyelim. Acı bir şeydir bu kendinden uzaklaşma, kendini unutma, şaşkınlık aymazlık maalesef katmerlenerek devam etti. Akıl devreden çıkınca kalp de bir işe yaramıyor. Akıl dediğin şey oynak bir şeydir. Doğrudan istikamet bildirmez. Akıl doğruluğun güvencesi olsaydı Ebu Cehil akılsız bir adam mıydı? Çok zeki bir adamdı, hatta entel bir adamdı. Ebu Cehil okuma yazma bildiği gibi iki üç tane lisan bilir, Tevrat, İncil okumuş birisiydi. Nitekim lakabı neydi Araplar arasında Ebu’l-Hakem idi, yani hikmetlerin babasıydı. Ebu Cehil ismini koyan Peygamber Efendimizdir. Cehaletin babası, çünkü küfrün babası; cehil asıl küfür demektir. Allah’tan yüzünü uzağa dönmek demek. Ebu Cehil de, Hitler de, batılı liderler de çok akıllı ama doğrular mı? İyi insanlar mı, güzel insanlar mı? Demek ki akıl kalbe iman geldikten sonra asıl işini yapmaya başlıyor. Bu neye benzer önüne elmas yığını yığılmış bir kömürcünün elmasın ne olduğunu bilmeden onu sobada yakmaya çalışmasına benzer. Dünyada iki tane din var birisi İslamdır, diğeri de nefsaniyet dinidir. Nefsin ne emrediyorsa onu yapar. Akıl diye diye Batı’nın nefsi aklını örnek almaya başladık."

Programın sonunda kitaplarını imzalayan Savaş Ş. Barkçin’e Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına sahneye gelen Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan, katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Gravürlerde Eyüpsultan kitabını hediye etti.