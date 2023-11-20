Eyüpsultan'da sinema koltukları Gazze'de şehit olan çocuklara ayrıldı

Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Gazze’de şehit edilen çocukların isimlerine ayrılan koltuklarda çizgi film gösterimi yapıldı.

İstanbul AK Parti ilçe belediyeleri tarafından, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek maksadıyla “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla etkinlikler düzenleniyor. 20 Kasım - 30 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde de çizgi film gösterimi yapıldı. Tüm koltuklarında Gazze’de şehit edilen çocukların isimlerinin yer aldığı, hiçbir izleyicinin alınmadığı boş salonda, 25 ilçede olduğu gibi eş zamanlı olarak “Tay” adlı çizgi filmin gösterimi yapıldı.

İstanbul ilçe belediyeleri çocukların katledildiği, yetim ve öksüz bırakıldığı işgal hareketine dikkat çekmek amacıyla 20 Kasım - 30 Aralık 2023 tarihleri arasında, “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla konferans, söyleşi, tiyatro, film gösterimi, panel, konser, şiir dinletisi ve sempozyum gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.