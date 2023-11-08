Eyüpsultan'da Topçular Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından projelendirilen Topçular Aile Sağlı Merkezi (ASM) düzenlenen programla açıldı. Açılışta konuşma yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “5. Levent’te bir ASM, Topçular’da bir ASM ve 112 açtık, şimdi hem Alibeyköy Merkez’de hem de Yeşilpınar’da bir ASM daha hayata geçirmemiz gerekiyor. 4 buçuk yılda 90 tane esere imza atmaya gayret ettik” dedi.

İlçede yaşam kalitesini artırmak, ilçe sakinlerine daha sağlıklı, daha konforlu yaşam alanları sunmak amacıyla projeler üreten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, öncelikli projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Deniz Köken’in vaatleri arasında bulunan Topçular Aile Sağlığı Merkezi de kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Topçular Mahallesi Gürbüzler Caddesi’nde hizmete başlayan merkezin açılışına Başkan Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İlçe Sağlık Müdürü Şeyma Halaç, İstanbul Avrupa Yakası Ambulans Hizmetleri Başhekimi Dr. Muhammet Enes Tural, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Topçular Mahalle Muhtarı Remzi Tükenmez, sağlık çalışanları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Protokol konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından Başkan Deniz Köken, Aile Sağlığı Merkezi’ni İlçe Sağlık Müdürü Şeyma Halaç’la birlikte gezerek bilgi aldı.

“Eyüpsultan’ın tüm mahallelerini sağlık ve eğitim merkezleriyle buluşturacağız”

Eyüpsultan’ın bütün mahallelerinde ASM’lerin ve kreşlerin sayısını artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Deniz Köken, “5. Levent’te bir ASM, Topçular’da bir ASM ve 112 açtık, şimdi hem Alibeyköy Merkez’de hem de Yeşilpınar’da bir ASM daha hayata geçirmemiz gerekiyor. 4 buçuk yılda 90 tane esere imza atmaya gayret ettik. Bu 90 proje içerisinde 52 tane parkı tek proje saydık. Bosna’dan Kars’a kadar da Anadolu’nun farklı coğrafyalarında 48 tane irili ufaklı eserler yaptık. Bunların hepsine bakarsak 200’e aşkın eser ortaya çıkmış. Sizlerden aldığımız enerji ve güçle bu eserleri ortaya koyduk. Bu şehirde insanlar ’hastane, ASM yok, okula ulaşamıyorum’ diyerek başka yerlere taşınmasınlar diye bunların hepsine bir formül bulmaya gayret ediyoruz. Her bölgede boş bulduğumuz yerleri değerlendirip, park yapmaya, kültür merkezi yapmaya gayret ediyoruz. Allah ömür verir, imkanımız da olursa Aile Sağlığı Merkezlerini, kreşleri, anaokullarını mahallelerin içine kadar sokarak, daha ulaşılabilir sağlık ve eğitim merkezlerini Eyüpsultan’ın bütün mahallelerinde hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu eseri sizler kullanacaksınız. Topçular Aile Sağlığı Merkerkezimiz hayırlı uğurlu olsun ” dedi.

Açılışta vatandaşlara sağlık taraması yapıldı

Açılışın yapıldığı alanda aynı zamanda Eyüpsultan Belediyesi’nin, alanında uzman diyetisyenleri tarafından vatandaşlara sağlık taraması yapıldı. Obeziteyle mücadele kapsamında, açılışa katılan vatandaşların yağ ölçümleri ve kas analizleri yapıldı. Ayrıca yine alanında uzman doktorlar tarafından şeker, tansiyon, karbonmonoksit ölçümleri, kanser ve diş taraması da gerçekleştirildi.

24 bin kişiye hizmet verme kapasitesi

Bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan, 3 aile hekimiyle yaklaşık 24 bin kişiye hizmet verme kapasitesine sahip olan merkez üç kattan oluşuyor. Topçular Aile Sağlığı Merkezi’nde, aşılama ve bebek izleme hizmetleri, aşı odası, kanser tarama odası, gebe sağlığı ve izleme odası, aile planlama, acil müdahale ve laboratuvar gibi birçok ünite bulunuyor.