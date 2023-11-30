Eyüpsultan'da toprağın kaydığı iki alan dron ile görüntülendi

Eyüpsultan’da dün etkili olan yağışın ardından toprak kaymasının yaşandığı iki alan havadan görüntülendi.

İstanbul’da dün etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmurun etkisiyle Eyüpsultan’da Esentepe Mahallesi Park Üstü Gaziosmanpaşa Sokak’ta toprak kayması yaşanmış, bir ev kısmen çökmüş, 6 kişilik ailede ölümden dönmüştü. Bölgede 3 gecekondu boşaltıldı. Boşaltılan gecekondudaki vatandaşlar misafirhane ve otellere yerleştirildi. Toprak kaymasının yaşandığı ikinci adres ise akşam saatlerinde Karadolap Mahallesinde kalan Gamze Sokak’taki bir gecekondu olmuştu. Gecekondunun üzerine sağanak yağışın etkisiyle toprak kaymış, olayın yaşandığı gecekonduda kalan vatandaşlar evi tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Eyüpsultan’da toprak kaymalarının yaşandığı bölgeler dron ile görüntülendi. Görüntülerde bir evin kısmen çöktüğü diğer evin de bir kısmının toprakla kaplandığı görülüyor.

Ayağı kırık eşiyle evindeyken toprağın kaydığını anlatan Menderes Yılmaz, "Burası yumuşak toprak, burası dolma toprak. Hepsi bizim evin üzerine yıkıldı. Zor durumda kaldım. Eşim hasta, ayağı kırık. Biz de evin içindeydik. Allah göstermesin bizim ev başımıza yıkılsa ne yapacaktık? Bak şu an durumumuz çok kötü. Belediye geldi, akşam itfaiye geldi, polis geldi, ilçe müdürü geldi, her şey geldi. Bak bir şey yok. Bekliyoruz işte” dedi.