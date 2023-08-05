Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen 1 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, şahsın ikametine yapılan aramalarda 5 bin 300 lira nakit para ile bina girişinde yer alan oto lastikleri içerisinde zulalanmış şekilde 140 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan bir adreste ikamet eden 25-30 yaşlarında bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ikamet adresi takibe alınırken adreste ikamet eden ve yapılan kimlik kontrollerinde daha öncesinden narkotik içerikli suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheli A.U. isimli şahsın kısa zaman aralıklarla binaya girip çıktığı görülmesi üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan üst aramasında içerisinde uyuşturucu madde olan 10 adet şeffaf kilitli poşetler ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahsın ikamet adresinde yapılan aramalarda, 5 bin 300 lira nakit para ile bina girişinde yer alan merdiven altında bulunan oto lastikleri içerisinde zulalanmış şekilde 140 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.