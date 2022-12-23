Eyüpsultan'daki yangında hayatını kaybeden işçiden geriye aile fotoğrafı kaldı

Eyüpsultan’da dün bir fabrikanın deposunda çıkan yangında kaybolan ve 23 saatlik arama çalışmalarının ardından Sedat Cesur isimli işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Sedat Cesur’dan geriye ise ailesi ile birlikte çekilen aile fotoğrafı kaldı.

Eyüpsultan Pirinççi mahallesinde bulunan ve araç filtresi üretilen fabrikada dün saat 14.00 sıralarında yangın çıkmış, 1 kişinin yaralandığı olayda Sedat Cesur (43) isimli işçinin içeride kaldığı öğrenilmişti. Yangın güçlükle söndürülürken, 23 saatin sonunda talihsiz işçisinin cesedine ulaşıldı. Yaşanan talihsiz olayın ardından ise geriye Sedat Cesur’un birkaç gün önce çekildiği fotoğrafı kaldı. Fotoğrafta ise Sedat Cesur’un kendisi, eşi ve çocukları yer alıyor.