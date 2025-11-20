Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda İETT otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otobüsün boş olduğu öğrenildi.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
