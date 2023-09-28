Eyüpsultan ve Sultangazi'de sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da aniden başlayan sağanak yağış Eyüpsultan ve Sultangazi'de etkili oldu. Cadde ve sokaklarda oluşan su baskını nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Eyüpsultan ve Sultangazi'de sağanak yağış etkili oldu
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İstanbul’da aniden başlayan sağanak yağış Eyüpsultan ve Sultangazi’de etkili oldu. Cadde ve sokaklarda oluşan su baskını nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Eyüpsultan ve Sultangazi’de etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Yağış nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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