Eyüpsultanlı öğrenciler kompost kurulumu yaptılar

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, özellikle ilçenin kırsal alanlarında kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulan Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde, İstanbul’daki tarım alanlarında katma değeri artırmak, teknoloji destekli kalkınmayı ve sürdürülebilirliği hedefleyen pilot çalışmalar yapmak, Türkiye’nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak politika ve uygulamaları geliştirmek, tarım sektöründe bilgi yoğunluğu yüksek hizmet ve mal üretimini sağlamak hedefleniyor. Merkezde görevli personeller tarafından, Tarım 4.0 alanında çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen girişimcilere, çiftçilere ve gençlere eğitimler veriliyor. Eğitim çalışmalarında bu kez, Tarım 4.0 Politikaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi projesi işbirliğinde bulunan Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, okulun tarım bölümü öğrencileriyle birlikte kompost kurulumu yapıldı.

Öğrenciler, daha önce aldıkları 2 günlük Kentsel Tarım ve Permakültür eğitiminin üzerine, modern tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve akıllı tarımın geliştirilmesine yönelik, bitkisel ve hayvansal atıkların geri dönüştürülerek organik gübre oluşturulması için kompost kurulumu yaptılar.

“Öğrenciler kompost kurulumunu öğreniyorlar”

Yapılan çalışmayla ilgili, Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Murat Aktaş şunları söyledi:

“Bugün, projemiz çerçevesinde iki kompost kutusunu Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencilerinin uygulama yapması için okula getirdik. Bu kompost kutuları sayesinde öğrencilerin kompost malzemelerinin neler olduğunu görüyorlar, kompost kurulumunu öğreniyorlar. Böyle güzel bir alanda yapılan çalışmanın yararlı olacağını düşünüyoruz.”

“Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum”

Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür vekili Mustafa Bölek de okulda yaptıkları çalışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Okulumuzda, bakanlığımızın destekleriyle Tarım bölümü açıldı. Tarım bölümü ile ilgili çalışmalarımızda belediyemiz, paydaşlarımız yeterli desteği veriyor. Bu destekler sayesinde yapacağımız çalışmalarla Tarım bölümümüzü daha güçlendirip ülkemize katkıda bulunmayı istiyoruz. Belediyemiz kompostlarımızı getirdi. Tüm destekleri için Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken beyefendiye çok teşekkür ediyorum.”

“Uygulamalı olması daha kalıcı olacak”

Kompost kurulumu çalışmasına katılan Tarım Bölümü öğretmeni Neslihan Yiğit Yılmaz ile yine okul öğretmenlerinden Hiba Simen Demirhan, Eyüpsultan Belediyesi’nin katkılarıyla öğrencilere daha önce kentsel tarım ve permakültür eğitimi aldırdıklarını belirterek: “Eyüpsultan Belediyemizle iş birliğimiz istikametinde kompost kutularımız kuruldu. Kurulumunu tamamladığımız kompost kutularında bugün ilk kompostumuzu yaptık. Öğrencilerimizin kompost yapımını uygulamalı olarak görmelerini sağladık. Uygulamalı olması daha kalıcı olacaktır. Önümüzdeki zamanlarda da katılacağımız çeşitli eğitimler var” dedi.

Atıkları geri dönüştürerek kompost hazırladılar

Çalışmaya katılan öğrencilerden Batu Gezgin ve Hüseyin Baran Kılınç ise, bugün ilk kez kompost kurulumunu deneyimlediklerini, atıkları geri dönüştürerek hazırladıkları bu kompostla bitkilerini daha iyi geliştirebileceklerini söylediler.

Kompost nedir

Kompost, organik maddelerin daha basit organik ve inorganik maddelere ayrıştırılması işlemidir.

İyi bir kompost bitki besin elementi, organik madde ve yararlı organizmalar açısından zengindir. Kompostlaştırma aslında doğada her yerde yürüyen bir süreçtir ve ekosistemdeki bir besin geri dönüşümüdür. Kompost yapımı; bu doğal olayın iyi bir şekilde incelenip taklit edilmesiyle oluşan bir prosesler zinciridir. Bir başka ifadeyle, doğadaki süregelen bu ayrışma olayı, ideal şaartların hazırlanmasıyla teşvik edilip bir anlamda hızlandırılmasıdır.

Kompost yapmanın yararları nelerdir

İnsan ve hayvan tüketimi amacıyla değerlendirilemeyecek gıda dahil tüm organik atıkların kompost olarak değerlendirilmesi birçok yarar sağlayacaktır. Kompost yapımı ile toprak düzenleyici özelliği olan ve gübre değeri de olan bir materyal elde edilir. Toprak pH’ını düzenler. Toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenler ve toprak nemini korumaya yardımcı olur. Topraktaki bitkiler tarafından kullanılması zor olan bitki besin maddeleri kullanılabilir hale gelir. Sıcak kompostlama işlemi sırasında oluşan yüksek sıcaklık hastalık yapıcı patojenler ile yabancı ot tohumlarını yok eder. Kimyasal gübreden yararlanma oranı en uygun şartlarda bile %50-60’lara ancak ulaşabilmektedir. Diğer bir ifadeyle kimyasal gübrelerin neredeyse yarısı ya toprakta fikse edilmekte ya da yıkanarak, sızarak yerüstü ve yer altı su kaynaklarına veya gaz halinde atmosfere karışmaktadır. Kimyasal gübrelerle birlikte uygulanan organik materyaller, kimyasal gübre kullanım etkinliğini arttırır.