Eyyam-ı Bahur sıcakları Mehmetçik'i durdurmuyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eyyam-ı Bahur sıcakların altında faaliyetlerini icra eden Mehmetçik'in o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Eyyam-ı Bahur sıcakları Mehmetçik'i durdurmuyor
Editör
EditörEditör
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eyyam-ı Bahur sıcakların altında faaliyetlerini icra eden Mehmetçik’in o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, “İster dondurucu soğuk, İsterse Eyyam-ı Bahur sıcakları, Hiçbir zorluk Mehmetçiğin vatan ve millet aşkının önüne geçemez! Hiçbir meşakkat Türk Silahlı Kuvvetlerini mücadelesinden alıkoyamaz. En zor şartlarda ve coğrafyalarda, terörle mücadelesini güçlü bir şekilde sürdüren Kahraman Askerlerimizi yürekten selamlıyoruz” ifadelerine yer verildi.