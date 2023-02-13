Ezeli rakip taraftarlarından yardım maçı çağrısı

Eskişehirspor taraftarları, yakın zamanda Bursaspor ile bir hazırlık maçı düzenlenmesi ve elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanması için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan çevre illerde de büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından tüm futbol dünyası seferber oldu. Bu anlamda birçok futbol kulübü oynanacak maçlarının hasılatını deprem bölgesine bağışlama kararı alırken, bazı kulüplerde hazırlık maçı adı altında yardım organizasyonu düzenleyecek. Son olarak iki ezeli rakip, Kocaelispor ve Sakaryaspor’un aralarında bir hazırlık maçı yapacağı ve gelirini depremzedelere bağışlayacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından Eskişehirspor ve Bursaspor taraftarları da sosyal medya üzerinden geçti. İki takım taraftarı, aralarında bir hazırlık maçı organize edilmesini ve maçtan elde edilecek hasılatın deprem bölgesinde gönderilmesi çağrısında bulundu.