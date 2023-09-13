Ezgi Apartmanında 35 canın ölümün neden olan pastanecilere yakalama kararı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremde yıkılan ‘Ezgi’ apartmanında kolon keserek 35 kişinin ölümüne neden oldukları iddia edilen pastane sahipleri hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hayatını kaybedenlerin avukatı Cem Duman, "sorumluların ceza almasını sağlayarak, acılı ailelerin yüreklerine su serpeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremde 10 katlı Ezgi Apartmanı yıkılmış, 35 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem sonrasında ölen vatandaşların yakınları bina altında bulunan pastanenin kolon kestiğini iddia etmiş ve bunu gösteren fotoğrafları sunmuşlardı. Bunun üzerine konu yargıya taşınmıştı. Mahkeme tarafından alınan kararla oluşturulan bilirkişi heyeti binada incelemeler gerçekleştirdi. Çalışmalar sonrasında 48 sayfalık rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre kolan kesildiği tespit edildi. Belirtilen raporda pastane tarafından yapılan izinsiz işlemler için şu tespitlerde bulunuldu:

“Havalandırma tesisatının perde duvarda boşluklar açılarak, çıkarıldığının zemin ile asma kat arasında 40 cm çapında fretli kolonunun kesildiği belirlendi. Pastahanenin servis amaçlı kullandığı asansörü için artı 30 kotunda ki tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açıldığının tespit edildi.”

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; kolon kesilmesi, duvarların delinmesi gibi tespitlerin yapıldığı tanıkların dosya kapsamında sunmuş oldukları fotoğraflarında bilirkişi raporlarını desteklediğinden dolayı Kervan Pastanesinin resmi ve fiili yetkililerinin Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

“Gereken cezayı almaları için çalışacağız”

İki şüphelinin yakalanması için kararın çıkarılması acılı aileleri sevindirdiğini ifade eden Avukat Cem Duman, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Deprem sonrasında yakınlarını kaybeden müvekkillerimiz bize ulaştı. Anlattıkları karşısında bizler çok şaşırdık. Ellerinde bulunan fotoğraflarda kolon kesildiği çok belirgin bir şekilde görünüyordu. Bizde suçluların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduk. Binaya bilirkişi tarafından inceleme talep ettik. İncelemeler yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığından Karadeniz Teknik Üniversitesinden rapor istendi. Bu raporda kolon kesilmesi, duvarların delinmesi gibi tespit yapıldığından, tanıklarında dosya kapsamında gönderdikleri fotoğraflarda bilirkişi raporunu desteklediğinden dolayı Kervansaray pastanesinin resmi ve fiili yetkilileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Biran önce soruşturma aşamasının tamamlanıp, kovuşturma aşamasına geçip, kaçak olan yetkilerin yakalanıp hakkettikleri cezalarını almalarını istiyoruz. Böylece acılı ailelerimizin yüreğine belki bir nebze bu şekilde su serpmiş oluruz” dedi.