Ezgiler Yalova'da şiirle buluştu

Yalova Belediyesi, ‘Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde “Sonsuzluk Kervanı” şiir ve ezgi gecesinde Serdar Tuncer, Murat Belet, Mikail Şimşek ve Dursun Ali Erzincanlı vatandaşlarla buluştu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, program öncesi Dursun Ali Erzincanlı ve Serdar Tuncer ile bir araya geldi. Karşılıklı sohbet eşliğinde geçen görüşmede Başkan Tutuk, programda kendilerine başarılar diledi. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede salonu dolduran kalabalığa hitaben gerçekleştirilen şiir ve ezgi gecesinde televizyon programcıları Serdar Tuncer ve Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle, Murat Belet ilahileriyle vatandaşlara duygu dolu bir gece yaşattı.

Şiir, sohbet ve ezgi dolu programın sunuculuğunu Mikail Şimşek üstlenirken televizyon programcıları Serdar Tuncer ile Dursun Ali Erzincan şiirleri ve sohbetleri, Murat Belet de ezgi konseriyle vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Özellikle Filistin’de gerçekleşen zulüm üzerine gerçekleşen sohbette Mescidi Aksa ve Kudüs şiirleri ile ilahileri icra edilerek orada zulme uğrayıp Şehit olan Müslümanlar için dua edildi.

Programın sonunda sahneye çıkan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman ve Yalova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Candan Yılmaz, emeği geçenleri tebrik ederek kendilerine çiçek ve plaketlerini takdim etti.