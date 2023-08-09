Ezine açıklarında 33 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botta 33 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-66’ tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içindeki 33 kaçak göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek yapılan takip neticesinde karada 3 göçmen kaçakçısı da yakalanarak gözaltına alındı. Sahil Güvenlik gemisine alınan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.