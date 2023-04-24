Ezine açıklarında 81 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki balıkçı teknesi içerisinde 81 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Ezine açıklarında 81 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki balıkçı teknesi içerisinde 81 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince balıkçı teknesi içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-913’ ve ‘TCSG-16’ tarafından durdurulan hareket halindeki İtalya rotası üzerinde tespit edilen balıkçı teknesi içinde 81 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.