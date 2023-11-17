Ezine Belediyesi'nden eğitime katkı
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçeye inşa edilecek olan 24 derslikli Yahya Çavuş İlkokulu'nun ihalesinin Aralık ayında gerçekleştirileceğini söyledi.
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçeye inşa edilecek olan 24 derslikli Yahya Çavuş İlkokulu’nun ihalesinin Aralık ayında gerçekleştirileceğini söyledi.
Çanakkale’nin Ezine ilçesine yeni ilkokul inşa edilecek. 24 derslik okul, çok amaçlı konferans salonu, kütüphane, anaokulu, yemekhane, kantin, görsel sanatlar laboratuvarı, fen ve müzik laboratuvarı, basketbol ve voleybol sahalarıyla bir eğitim kompleksi olacak.
24 derslikli Ezine Yahya Çavuş İlkokulu ihalesinin Aralık ayında yapılacağını sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Ezine Yahya Çavuş 24 Derslikli İlkokulumuzun yapım ihalesi Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Sevdamız Ezine’mize hemşehrilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.