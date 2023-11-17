Ezine Belediyesi'nden eğitime katkı

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçeye inşa edilecek olan 24 derslikli Yahya Çavuş İlkokulu'nun ihalesinin Aralık ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Ezine Belediyesi'nden eğitime katkı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçeye inşa edilecek olan 24 derslikli Yahya Çavuş İlkokulu’nun ihalesinin Aralık ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine yeni ilkokul inşa edilecek. 24 derslik okul, çok amaçlı konferans salonu, kütüphane, anaokulu, yemekhane, kantin, görsel sanatlar laboratuvarı, fen ve müzik laboratuvarı, basketbol ve voleybol sahalarıyla bir eğitim kompleksi olacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

24 derslikli Ezine Yahya Çavuş İlkokulu ihalesinin Aralık ayında yapılacağını sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Ezine Yahya Çavuş 24 Derslikli İlkokulumuzun yapım ihalesi Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Sevdamız Ezine’mize hemşehrilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.