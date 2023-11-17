Ezine'de 64 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda, iki araç içinde Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine’nin Körüktaşı ve Tavaklı köyleri sahil kesiminde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 BZ 933 ve 17 GC 480 araç içinde 20’si erkek, 17’si kadın, 15’i erkek çocuk ve 12’si kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı. Araçlar yediemin otoparkına çekildi. Organizatörler İ.K., M.L., N.I. ve Y.S. gözaltına alındı. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 64 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.