Ezine'de 68 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda minibüs içinde 68 kaçak göçmen yakalandı. 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ezine İlçesi Alemşah köyü sahil kesiminde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 61 NF 059 plakalı kapalı kasa minibüs içinde 15’i erkek, 13’ü kadın, 25’i erkek çocuk ve 15’i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatör M. D. gözaltına alındı. Organizatörün jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Araç ise yed-i emin otoparkına çekildi.

Yakalanan kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.