Ezine'de jandarma iki kamyonet içinde 92 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde düzenledikleri 2 ayrı kaçak göçmen operasyonunda 2 kamyonet içinde Afganistan uyruklu toplam 92 kaçak göçmen yakaladı.

Ezine'de jandarma iki kamyonet içinde 92 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde düzenledikleri 2 ayrı kaçak göçmen operasyonunda 2 kamyonet içinde Afganistan uyruklu toplam 92 kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesi Tavaklı iskelesi mevkiinde göçmen kaçakçılığına yönelik 2 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda iki kamyonet içinde Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör Ç.Y. gözaltına alındı. 17 SE 310 ve 34 FNR 531 plakalı kamyonetler yedi emin deposuna çekildi. Operasyonlarda 2 bot motoru, 1 bot, 50 litre benzin ele geçirildi. Organizatör Ç.Y’nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 92 kaçak göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
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