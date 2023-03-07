Ezine'de klonlanmış cep telefonu ile gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda klonlanmış cep telefonu ile gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli H.G’nin işyerinde yapılan aramalarda 4 çeşitli markalarda klonlanmış cep telefonu ile 14 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Hakkında adli işlem yapılan şüpheli H.G. savcılık talimatıyla Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldı.