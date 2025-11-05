Ezine'de Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşü

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası dolayasıyla yürüyüş düzenlendi.

Ezine Kaymakamlığı koordinesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası vesilesiyle ilçede bir takım etkinlikler düzenlendi. Lösemili çocuklara ve en büyük destekçileri ailelerine farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte herkes farkındalık rengi turuncu renk kurdelesiyle katıldı. Ezine Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüş Öğretmen Evi önünde son buldu. Yürüyüş sonunda farkındalık renginde bezenen turuncu balonlar gökyüzüyle buluştu.

Yürüyüş sonrasında konuşan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Bugün şehrimiz için çok kıymetli olan bir etkinliğe hem bir başlangıç yapacağız hem de Çocuk Lösemisi Haftası dolayısıyla biz bu kardeşlerimize farkındalık oluşturmak ve birlik beraberliğin bir simgesi olması dolayısıyla bugün kıymetli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmamızda başta vesilesi olan kıymetli kaymakamımıza siz kıymetli hemşehrilerimize ve katılımcılarımız huzurunda yarıca teşekkür ediyorum. İnşallah birlik beraberliğin daim olduğu, kahkahaların eksik olmadığı, çocukların her zaman mutlu olduğu nice haftalarımız olsun" dedi.

Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu bu anlamlı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu hafta burada toplanmamızın ana sebebi olan lösemi hastası olan yavrularımız ve onlara büyük bir özveriyle destek olan, kol kanat geren kıymetli aileleri. Geçtiğimiz 2 gün boyunca lösemili çocuklarımıza farkındalık oluşturabilmek için meslek yüksek okulumuzda bir panel gerçekleştirdik. Dün kültür merkezimizde bir panel gerçekleştirdik. Bugün ise farkındalık yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Lösemili çocuklarımızın mücadelesinde hepimizin gördüğü büyük bir mücadele var. Onların, yüzünde, gözlerinde umut var. Biz aslında bu farkındalık programını yaparken onların o umutlarını görünür kılmak için bir ışık yakalım istedik" şeklinde konuştu.

Ezine’de çocuğu lösemli hastalığı ile savaşan anne Ebru Özel, "Böyle bir organizasyon yapıldığı için çok mutlu olduk, bizi de böyle bir günde düşündükleri için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu uçurulan balonların hepsi bütün çocuklara şifa olsun. İnşallah bizim çocuğumuz da en kısa zamanda tamamen sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.