Ezine'de motosiklet sürücülerine yönelik eğitim

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik çeşitli eğitimler verildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik eğitimler verildi. ‘Bir Kural Bir Ömür Kampanyası’ çerçevesinde düzenlenen eğitim Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Motosiklet kullanıcılarına; "Kaskımla Güvendeyim Projesi" ve "Bir Kural Bir Ömür" kampanyaları, genel trafik kuralları, güvenli sürüş ve emniyet kemerinin önemi, alkol ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmanın sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri konularında bilgilendirmeler yapıldı. "Pasif Tedbirler" olarak, motosiklet kullanıcılarının kullandığı mont, gözlük, sürtünmeye karşı koruyucu özelliği olan özel dizlik ve kolluklardan oluşan koruyucu ekipmanların önemi ile ilgili görseller kullanılarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.