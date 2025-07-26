Ezine'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Ezine'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Ezine’nin Üvecik köyü kırsalında tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler yangına havadan 5 uçak 3 helikopter kardan ise 14 arazöz, 5 itfaiye, 2 dozer ve 125 personel ile müdahale ederek olumsuz hava şartlarına rağmen kontrol altına aldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.