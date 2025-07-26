Ezine'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Ezine’nin Üvecik köyü kırsalında tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler yangına havadan 5 uçak 3 helikopter kardan ise 14 arazöz, 5 itfaiye, 2 dozer ve 125 personel ile müdahale ederek olumsuz hava şartlarına rağmen kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.