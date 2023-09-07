Ezine'de taşkınlara karşı Akçin çayı ve Üsküfçü deresindeki su akış yatakları temizleniyor

Ezine Belediyesi ekiplerince, kış aylarında yağışlar sonrası taşkınların yaşanmaması için ıslah çalışmaları tamamlanan Akçin çayı ve Üsküfçü deresindeki su akış yatakları temizleniyor.

Ezine'de taşkınlara karşı Akçin çayı ve Üsküfçü deresindeki su akış yatakları temizleniyor
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Ezine Belediyesi ekiplerince, kış aylarında yağışlar sonrası taşkınların yaşanmaması için ıslah çalışmaları tamamlanan Akçin çayı ve Üsküfçü deresindeki su akış yatakları temizleniyor.

Ezine ilçesinde Akçin çayı ve Üsküfçü derelerinde ıslah çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmaların ardından kış aylarında yağmurlar sonrası ıslah çalışması yapılan çay ve derede taşkınların yaşanmaması için su akış yataklarında temizlik gerçekleştiriliyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Ezine Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle Akçin Çayı ve Üsküfçü deresindeki su akış yataklarında biriken kum, çakıl ve yabancı maddeleri temizliyor.