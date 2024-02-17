Ezine'de ücretsiz Açık Otopark ve Cep Otoparkı İnşaatı tamamlanmak üzere

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, belediye tarafından yürütülen Baransel Caddesi’ndeki ücretsiz açık otopark ve cep otoparkı yapım çalışmaları sona yaklaşıyor. Belediye ekiplerinin yoğun süren çalışmalarının tamamlanmasının ardından, açık otopark ve cep otoparkı, halkın kullanımına sunulacak.

Ezine ilçesindeki otopark sorununa çözüm getirecek olan bu proje, şehir merkezindeki trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefliyor. Tamamlandığında, araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak olan bu otoparklar, şehirdeki park yeri ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olacak.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, projenin sona yaklaşmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Baransel Caddesi’nde yürüttüğümüz açık otopark ve cep otoparkı yapım çalışmalarında sona gelmek üzereyiz. Bu projeyle şehrimizin otopark sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefliyoruz. Belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yakın zamanda hizmete açacağımız bu otoparklar, hemşehrilerimizin kullanımına sunulacak" dedi.