Ezine'de yangına neden olan balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburnu köyü Aşılıkuyu mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olan balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Ezine'de yangına neden olan balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Çanakkale’nin Ezine ilçesi Kumburnu köyü Aşılıkuyu mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olan balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Yangın, Ezine ilçesi Kumburnu köyü Aşılıkuyu mevkiinde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre yangın, saman balya makinesinden çıktı. Saman balya makinesi operatörü hakkında ise adli işlem başlatıldı.