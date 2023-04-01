Ezine Gazi 24 derslikli İlkokulu tamamlanmak üzere

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ezine’ye yapılan 24 Derslikli Gazi ilkokulunun yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vereceğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’de eğitim alanında yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, Ezine’de 24 derslikli Gazi İlkokulu ikmal yapım işinin birkaç ay içinde biteceğini ifade etti. Turan çalışmaların 22 milyon liraya mal olan olduğunu belirterek, "Okulumuzun binası, bodrum, zemin ve 2 kattan oluşmakta. 24 derslikli, 180 kişilik konferans salonu, spor salonu, teknik hacimler sınıfı, yemekhane, kütüphane, kantin, mescitler, 3 adet anaokulu sınıfı, anaokulu yemekhanesi, idari kısımlar, görsel sanatlar dersliği, fen dersliği ve müzik dersliğinden oluşmaktadır. Eğitim alanında yapılan tüm yatırımlar kıymetli. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte bu modern okulumuzun göz aydınlığımız olan evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.