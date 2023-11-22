Ezine Gıda İhtisas OSB'den Portekiz çıkarması

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Erasmus Programı Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar çerçevesinde desteklenen “University-Industry Cooperation for Production of High Quality Olive” başlıklı Avrupa Birliği projesinin ulusötesi bilgi paylaşımı toplantısına katıldı.

Erasmus Programı Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar çerçevesinde desteklenen “University-Industry Cooperation for Production of High Quality Olive” başlıklı Avrupa Birliği projesinin ulusötesi bilgi paylaşımı toplantısı 13-17 Kasım tarihleri arasında Coimbra’da (Portekiz) gerçekleştirildi. Coimbra Politeknik Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok’ta katıldı.

Toplantının ilk oturumunda Coimbra Politeknik Enstitüsü adına proje sorumlusu Prof. Dr. Vivina Carreira, uluslararası ilişkiler sorumlusu Prof. Dr. Manuela Abelho ve Coimbra Yüksek Ziraat Okulu Başkan Yardımcısı Prof. Joo Gândara açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Toplantının ikinci oturumunda Bragança Politeknik Enstitüsü’nden Prof. Dr. Elsa Ramalhosa “Portekiz’in Trs-os-Montes Bölgesi’nden zeytinler - geleneği yenilikle birleştiren bir ürün” başlıklı, Coimbra Politeknik Enstitüsü Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu’ndan Dr. Susana Paixo “Döngüsel ekonomi bağlamında atık yönetimi” başlıklı, Bio4Plas şirketinden Joo Pires “Zeytin çekirdeği atıklarının plastik ve biyoplastiklere dahil edilmesi” başlıklı birer sunum yaptı. Passeite & Evoo Sommelier şirketinin kurucusu ve aynı zamanda profesyonel zeytinyağı tadımcısı Marije van den Boogaard ise Coimbra bölgesinde yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretimi yolunda başarı hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Coimbra Politeknik Üniversitesindeki odak grup toplantısı sonrasında Portekiz’in orta kesiminde bulunan Abrantes bölgesindeki kültürel ve doğal miras alanlarına ziyaretler gerçekleştirildi. 100 hektarlık bir alanı kaplayan ve killi, kireçli ve şistli topraklardan oluşan Alferrarede’deki bir zeytinlik alanında üretilen geleneksel Casa Anadia Zeytinyağı hakkında bilgiler aktarıldı. Ardından Abrantes Kuzey Sanayi Bölgesi’ndeki 250 hektarlık zeytin bahçesine düşük sıcaklıklarda yüksek kaliteli zeytinyağı elde etmeyi amaçlayan en ileri teknolojiyle donatılmış bir zeytinyağı çıkarma, depolama ve paketleme tesisine ziyaret gerçekleştirildi. Proje ekibi, yaşı dendrokronolojik yöntemle 3350 yıla tarihlenen bir anıt ağaç olan Moucho zeytin ağacını görme fırsatı buldu.

Oliver projesi faaliyetleri Çanakkale ve Coimbra’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan yüz yüze ve online eğitimler ile devam edecek.