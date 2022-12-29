Ezine Gıda İhtisas OSB'nin ilk fabrikası üretime başladı

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk fabrikası üretime başladı. Kedi Köpek maması üretimi yapacak olan tesiste Dünya’nın son teknolojik ekipmanları kullanılıyor.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz Mayıs ayından temelleri atılan fabrika start aldı. Yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan tesis üretime geçti. 100 civarında personel istihdam edecek olan fabrika Amerika ve Avrupa standartlarını maksimum düzeyde kullanıyor.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, ilk fabrikanın tamamlanıp çalışmaya başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, “Bu gün mutlu bir günümüzdeyiz. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin ilk temeli atılan ve üretime geçen fabrikamızda ilk ürünleri alıyoruz. Mayıs ayının başında temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz firmamız 2022 sonunda Aralık ayı itibariyle ilk üretimine başladı. İnşallah diğer fabrikalarımızda aynı hızda devam eder inşaatlarını tamamlarlar. Çanakkale ekonomisine, Ezine ekonomisine, ülke ekonomisine bir nebzede olsa buradan güç olmuş olur. Hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Altınok ayrıca, “Bu fabrikamız 12 dönümlük alan içerisinde 4 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis. Kedi köpek maması üzerine bölgede olmayan bir üretim tesisi. Daha önce ithal ürünler getirip satan firmamız şu anda Ezine’de üretip ihraç edecek bir tesis. Fabrikamız yaklaşık 100 kişi civarında bir istihdam sağlayacak. Full kapasite çalıştığında bu rakam artacaktır.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en hızla ilerleyen OSB’si olduklarını vurgulayan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, “Her zaman gururla söylediğimiz Türkiye’nin en hızla ilerleyen Organize Sanayi bölgesi olarak 15 firmamız sahada aktif çalışmaya başlamış durumda. 13 firmamız ise ruhsat aşamasında. Her geçen gün sayımız artıyor. Büyük firmalarımızda Ocak ayı itibariyle inşaatlarına başlayacaklar. 2023 yılının sonra doğru canlılık kazanmış, yaklaşık 3 bin 500 civarında istihdama ulaşmış bir Organize Sanayi bölgesi olmayı hedefliyoruz. Alt yapımımızı tamamen tamamladık. Bu ayın 20’sinde geçici kabul süremiz başladı. Elektrik ana ve iç hatlarımız tamamlandı. Şu an OSB olarak bize düşen yatırımları yaptık ve sanayicilerimizi bekliyoruz” dedi.

Çanakkale ve bölgesine ekonomik kalkınmada üst düzeye taşıyacak olan OSB ile ilgili gurur duyduklarını belirten Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, “Ezine Gıda İhtisas Sanayi Bölgemizin bu denli hızlı olması Ankara’da ciddi anlamda destek görmemiz bizi çok hızlı hareket eder duruma getirdi. Yatırımcılarımızı da çok fazla destekler sağlanıyor. Ben bu konuda başta yöneticilerimiz olmak üzere bu güne kadar görev yapmış valilerimiz kaymakamlarımız ve özellikle Ankara’da bizi güç olan Ak Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ankara’da bize çok büyük güç oldular. Onlarında birebir firmalar ile ilgilendiğini biliyoruz. Sayın Bülent Turan bizi arayıp bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyor. Bu konuda gerçekten kendisine Çanakkale Ezine Sanayi adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ezine’de olduğu gibi Çanakkale’de tüm yatırımlar sürer. Özellikle bölgede köprü ve tünellerimizden sonra bölgeye olan istek de daha fazla. İnşallah bunların bütününde Çanakkale’yi daha kalkınmış daha refah düzeyi yükselmiş bir şehir olarak görürüz” diye konuştu.

Kedi Köpek maması üretimi yapacak olan fabrikanın sorumlusu Mahmut Tatlıdil, tesiste hijyen ve kaliteyi ön planda tuttuklarını söyledi. Tatlıdil, “Evcil hayvan konusunda pandemiyle başlayan bir popülasyon artışı tabi ki bu dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması açısından bir önem arz ediyor. Buna bağlı olarak da her canlıda olduğu gibi evcil hayvan dostlarımızda kendi doğal habitatlarına uygun şekilde sağlıklı dengeli ve en önemlisi de hijyenik şekilde kendi doğal yapılarına kendi ırklarına kendi cinsiyetlerine ve yaş guruplarına göre beslenmeleri gerekiyor. Buna bağlı olarak ta evcil hayvan sektörü kendisini teknolojik anlamda sürekli yenileyen bir kavram. Akşam evde yemek artıklarının sabah bu dostlarımıza verilmesi dönemi maalesef kabul edilebilir düzeyde değil. Buna bağlı olarak evcil hayvan sektöründe tüm dünya üzerinde farklı standartlaşmalar gelen teknolojik gelişmeler var” dedi.

Mahmut Tatlıdil , “Şu an yeni devreye aldığımız bu tesisimizde dünya çapındaki gelişen son trendler ve teknolojik takibin yanı sıra dünya standartlarının maksimum düzeyinde göz önünde bulundurduk. Burası Türkiye’nin hem Amerikan hem de Avrupa normlarına uygun ilk işletmesi. Bu tesisimizde proses ayrı bir bölmede ham maddelerimiz fiziksel olarak ayrı bir bölmede nihai ürünlerimizin paketlendiği alanımız tamamen bağımsız bir bölümde. Bunlar kendi aralarında fiziksel olarak ayrıldığı için her türlü hastalıktan hijyen konularından adil şekilde değerlendirilebiliyor” diye belirtti.

Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayabileceklerini vurgulayan Tesis Sorumlusu Mahmut Tatlıdil, “Yine bu tesisimizde tüm mama gruplarında giriş başlangıç seviyesinden en nadir ırklara kadar bunların tamamını karşılayabilecek şekilde mama üretimi mümkün. Saatlik kapasitemiz 5 ton. Yıllık bazda 20 bin tona kadar üretim yapabiliyoruz. Bu gün Türkiye’nin kendi pazarındaki ihtiyacının yıllık bazda 120 bin ton olduğunu düşünürsek bu tesis tek başına Türkiye’nin yıllık ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayabilecek şekilde bir performansa sahip. Ama üretim kapasitesi performansının yanı sıra burada üretilmiş mamalarında aynı hijyen gıda güvenliği sürdürüle birlik noktasında son kullanıcıya kadar ulaşılabilir olması. Tesisimiz enerji maliyetlendirme açısında da ekstra bir öneme sahip. Bu tesis kendi içerisinde en ekonomik en verimliliğe sahip ekipmanlarla donatıldığı için ton başına enerji maliyetlerimizde minimum olduğu bir tesis” dedi.

Ayrıca tesis hakkında bilgiler veren Mahmut Tatlıdil, “Bunun yanında tesis tabii personeller tarafından idare ediliyor. Tesis içinde bulundurduğu otomasyon sistemi sayesinde en az sayıda insana ihtiyaç duyan çoğu durumda uzaktan da yönetilebilen tam otomatik bir tesis. Bizde bunu devreye almanın heyecanını yaşıyoruz. Umuyoruz ki tüm tesisler hali hazırda faaliyetlerine devam eden ve sonrasında kurulacak olan tesisler nihai ürünlerinin kimler için olduğunu unutmasınlar. Aynı önemi aynı hassasiyeti onlarında göstermesi en büyük arzumuz. Buradaki gıda güvenliği sadece insan gıdası değil evcil hayvan dostlarımız içinde aynı gıda güvenliğinin sağlanması tabii ki asli sorumluluğumuz. Bizde bunun yerine getiriyor olmaktan son derece mutluyuz ve gururluyuz” şeklinde konuştu.