Ezine Gıda İhtisas OSB'ye Jandarma Karakolu yapım çalışmaları başladı

Çanakkale’de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne Jandarma Karakolu yapım çalışmaları başladı.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan şehrin ekonomisinde geçmişten beri önemli yer tutan süt ve süt ürünlerinin yanı sıra tarım ürünlerinin de işleneceği Ezine Gıda İhtisas OSB, yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Çanakkale’de, 8 bin kişiye istihdam sağlayacak Ezine Gıda İhtisas OSB’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunan Gıda İhtisas OSB içerisinde 91 parsel yer alıyor. 125 milyon TL’lik yatırımla planlanan ve bin 360 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB’de yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Ezine Gıda İhtisas OSB’de devam eden çalışmalar çerçevesinde yapılması planlanan Jandarma Karakolu yapım çalışmaları başladı. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı; ‘Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemize Jandarma Karakolu hayırlı uğurlu olsun’ paylaşımıyla duyurdu.

Başkan Yüksel, paylaşımında, “Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde Jandarma Karakolu yapım çalışmaları başladı. Sevdamız Ezine’mize, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemize Hayırlı Uğurlu Olsun. Desteklerinden Dolayı İçişleri Bakan Yardımcımız Sn. Bülent Turan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.